Serie B, rinviata la gara tra Monza e Vicenza: il comunicato

Il Coronavirus non risparmia neanche la Serie B, e costringe al rinvio del match, previsto per sabato 17 ottobre, tra Monza e Vicenza.

Il motivo è l’istanza, presentata dal club lombardo, in seguito alla positività di 7 calciatori, oltre all’isolamento obbligatorio per altri due giocatori. Questo il comunicato: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

– Visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.;

– Vista l’istanza presentata dalla società A.C. Monza relativa alla positività al virus SARS-CoV2 di n° 7 calciatori e l’isolamento obbligatorio per altri due calciatori, fino al 17 ottobre 2020;

Dispone

il rinvio della gara Monza-Vicenza, valida per la 3ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per sabato 17 ottobre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”.

