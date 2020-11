E’ arrivata il verdetto del Giudice Sportivo riguardo Salernitana-Reggiana, gara non giocata per l’assenza della squadra emiliana.

La causa è stata la positività al Coronavirus di 18 giocatori che non ha permesso alla stessa Reggiana di scendere in campo all’Arechi. Il club emiliano viene penalizzato perché ha già usato il jolly del rinvio della partita per il match con il Cittadella. Con questa vittoria la Salernitana sale al terzo posto in classifica.

