Scende in campo la Serie B per la sua prima giornata. Sei le partite in programma alle 14.00 di questo sabato. Ecco i risultati.

Brescia-Ascoli 1-1 (1′ Cavion, 32′ Donnarumma)

Cosenza-Entella 0-0

Frosinone-Empoli 0-2 (5′ Moreo, 57′ La Mantia)

Lecce-Pordenone 0-0

Pescara-Chievo 0-0

Salernitana-Reggina 1-1 (83′ Menez, 84′ Casasola)

