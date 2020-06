Serie B, ufficiale il calendario della ripresa

Dopo la A si appresta a ripartire anche la Serie B. La Lega ha ufficializzato le date del calendario della ripresa della stagione.

Il calendario sarà “inaugurato” il 17 giugno dal recupero Ascoli–Cremonese, mentre dal weekend seguente via alla 29esima giornata di campionato. Saranno tre i turni infrasettimanali, (30 giugno, 14 luglio e 28 luglio) con la fine della regular season prevista per il 1° agosto. Come per la massima serie, anche in B saranno previste le cinque sostituzioni, da effettuare in tre momenti della gara.

I playoff, fra le sei squadre dal 3° all’8° posto, cominceranno il 4 agosto e termineranno il 20 dello stesso mese solo se fra la terza e la quarta classificata non ci saranno più di 14 punti di distacco.

