Serie C al via con tante squadre competitive: esordio casalingo per Napoli, Vomero e Caserta. Ercole atteso ad Agropoli

Diciassette le squadre maschili iscritte, con 140 partecipanti e ben 46 giocatori di Seconda categoria. Da non sottovalutare il Country Sport Avellino ma anche il San Castrese, unica formazione a schierare tre 2.4. Lo Zodiaco di Aversa ospita il De Mita di Nola in un match che si preannuncia scoppiettante. Una sola formazione retrocederà in D1.

Parte domenica prossima la Serie C 2025, il campionato a squadre più importante nell’attività regionale. Quattro i gironi al via e 17 squadre partecipanti (previsti 3 gruppi da 4, 1 da 5 squadre).

Le prime due classificate di ciascun girone disputeranno un tabellone ad eliminazione diretta, che determinerà poi le due squadre ammesse al tabellone nazionale. Da lì avrà quindi inizio la rincorsa alla serie B2. Sarà retrocessa una sola squadra in serie D1 2026, al termine di un tabellone di playout a cui parteciperanno le ultime classificate di ciascun girone.

Alla vincitrice del tabellone campano, non sarà assegnato il titolo regionale. Notevoli anche i numeri dei partecipanti: ben 140 tesserati divisi tra le 17 squadre, con ben 46 seconda categoria in gara e tre stranieri tra gli iscritti: lo spagnolo Alvarez Sarmiento e il maltese Liam Delicata, entrambi del TC San Castrese, quindi l’ungherese Boros dell’Avellino Country Sport.

Si incomincia dunque domenica con otto partite. Nel Girone 1 il TC Caserta del presidente Aurelio Scotti ospita il Social Tennis Club La Tramontina in un incontro che si preannuncia scoppiettante. Da un lato il maestro di casa Benito Tricarico potrà contare sullo stato di grazia di Domenico Cocco (2.5) e sulla crescita esponenziale di Matteo Totaro (2.7). A completare l’organico dei casertani Flavio Fusco (2.8), Stefano Tricarico (3.1), Alessandro Parillo (3.2), Gianluca Rianna (3.2) e Alessandro Cirillo (3.5). I cavesi tuttavia si presenteranno in via Laviano con giocatori di provata esperienza a livello nazionale ed anche internazionale per i trascorsi giovanili. Giovanni Cozzolino (2.5), Umberto Sansone (2.6) e Antonio Mastrelia (2.7) hanno giocato per anni la serie A. Mario Balzano (3.2) può dare un importante contributo ai suoi. Partita che potrebbe alla fine dedicersi ai doppi. L’altro match del girone metterà di fronte la mina vagante San Castrese al GT Sammaritano nel più classico dei derby di Terra di Lavoro. Il San Castrese ha investito sui 2.4 Liam Delicata, Mariano David Cassan e Mateo Luiz Alvarez Sarmiento. Giocatori sempre ostici sulla terra battuta sono i 3.1 Marco Caporaso, Francesco Albanese e Andrea Passaretta. Il Sammaritano risponderà con i 2.8 Emanuele Nonatelli e Antonio Merola, quindi con i 3.1 Gabriele Aiello, Angelo Cantelmo, Vincenzo Sperino e il 3.2 Fiorenzo Crisci. Il pronostico pende dalla parte dei padroni di casa. Riposerà lo Junior 24.

Nel Girone 2 si gioca a Posillipo il match tra Cabyria e Country Sport Avellino. I napoletani si presentano al via con il 2.8 Giovanni Motta e un’ampia schiera di Terza categoria: i 3.1 Tommaso Fiorillo, Matteo De Vincentiis, e Mattia Esposito, i 3.2 Alessandro Musto, Andrea e Davide Il Grande, quindi l’esperto 3.3 Fabrizio Rosini. Il Country Sport non nasconde le proprie ambizioni grazie all’ungherese Attila Dominik Boros (2.4), Fabio Parola (2.5), i 2.7 Daniele Pepe e Francesco Pio Arminio e il 2.8 Francesco Taccone. Pronostico del match favorevole agli irpini. Sarà derby in villa comunale tra il TC Napoli e TC Chiaiano. Il Napoli è squadra esperta che schiera gli over 45 Stefano Sambuchi (2.6) e Marco Postiglione (2.8). L’under 16 e 2.7 Nicola Spada è il fiore all’occhiello del settore giovanile assieme al 3.1 Mattia Lauri. Completano l’organico di grande esperienza Elio Ramaglia (2.8), Giuseppe Angrisani (3.1), Mario Organista (3.1), Giovanni Trione Abbagnano (3.2), Andrea Centonze (3.4), Pasquale De Siena (3.4) e Giuseppe Del Cappellano (4.1). Squadra molto competitiva anche quella del Chiaiano dei maestri Mauro Sarnella (2.8) e Antonio Ciardiello (3.2). I punti di forza saranno i 2.7 Luigi D’Alisa e Francesco Tullio Pontieri, quindi l’under 18 e 2.8 Giuseppe Migliozzi. Completano la rosa del Chiaiano Francesco Marotta (3.3), Roberto Ghezzi (3.3) e Leonardo Izzo (3.4). Pronostico apertissimo e doppi probabilmente determinanti.

E veniamo al Girone 3. Lo Zodiaco Sporting Hub di Aversa esordisce in casa contro il TC De Mita di Nola e si preannuncia una partita scoppiettante. Gli aversani sono forti dell’ex campione italiano juniores in doppio Riccardo Di Nocera (2.5), dell’esperto maestro Dario Cimmino (2.8), quindi degli under 18 Lorenzo De Martino (3.1) e Antonio De Cristofaro (3.1). Completano la rosa Emanuele De Martino (3.1), Dario Cimmino (3.3) e gli under Devid Di Maio (3.3), Giuliano Vaia Payen (3.3) e Matteo Esposito (4.2). Il De Mita risponderà con un terzetto di giocatori davvero molto forti: Raffaele Barba (2.5) è un emergente tra i più competitivi della Campania tra i Seconda categoria, Alberto Grimaldi (2.6) e Francesco Carenza (2.7) hanno esperienza da vendere a questi livelli. Definiscono l’organico dei nolani Gianluca Guida (3.2), Antonio Guarino (3.3) e Vincenzo Della Pietra (3.4). Anche in questo caso il pronostico è molto incerto e tutto dipenderà dalla disponibilità d’impiego dei tre titolarissimi del De Mita. Derby napoletano nel girone tra Vomero e Pozzuoli. I collinari sono favoriti, e non solo per il match d’esordio. Giuseppe Pazzi (2.5), Filippo Sbriglia (2.6), i 2.7 Matteo Giordano e Andrea Del Giudice, Luigi Vegezio (2.8) e i Terza Mattia Ruggero (3.1), Francesco Modugno (3.1), Davide Lanari (3.1) e Antonio Montefusco (3.3) sono tanta roba per la categoria. Il Pozzuoli è invece squadra giovanissima affidata alla guida dei maestri-giocatori Cristian Sorrentino (2.7), Carmine Manzorra (3.3) Antonio Palumbo (3.5). Con loro ci saranno gli under 14 Paolo Toscano (3.2) e Valerio Radente (3.2), quindi Romualdo Tedesco (3.4), Vincenzo Barattolo (3.5) e Carlo De Luca (4.1).

E chiudiamo con il Girone 4, che è anche quello di un’altra favorita della manifestazione, il Circolo Tennis Ercole. I ragazzi del maestro Pietro Martellotta esordiranno in trasferta sulla terra battuta dell’Agropoli. I salernitani schierano un solo Seconda, il 2.8 Matteo Della Torre. Quindi una folta schiera di Terza come Antonio Lombardi (3.1), i 3.3 Pasquale Volpe, Gianluca Garofalo e Giovanni De Santis, Domenico Gorga (3.4) e Mario D’Alessio (3.5). Ben quindici invece i giocatori che Ercole potrà far ruotare, con cinque Seconda categoria, tutti molto competitivi. Si tratta di Emiliano Pallotta (2.6), i 2.7 Vincenzo Nasciano, Davide Osti e Antonio Di Rubba, il 2.8 Luca De Martino. Ad alimentare le ambizioni dell’Ercole contribuiranno i 3.1 Angelo Tranchese, Raffaele Angelino e Giovanni Schettino, Alessandro Covone (3.2), quindi i 3.3 Antonio Tranchese, Ettore Perna e Flavio Pasquariello. Infine Francesco Maisto (3.4), Mario Acunto (3.5) e Giacomo De Vita (3.5). Pronostico di giornata naturalmente favorevole ai casertani. A Capodimonte invece si affronteranno i ragazzi del Fireball e quelli del Capua. Padroni di casa competitivi grazie agli under 18 Filippo Maria Russo (2.6), Ettore Iannitti (2.7), Davide Sarnella (3.1) e Filippo De Bellis (3.2). Ha le stimmate del combattente il 2.8 Carmine Marono mentre l’under 16 Lorenzo Di Candia (3.1) ha grandi margini di crescita. Non ha cambiato assetto rispetto allo scorso anno il Capua che si affida all’ex campione campano di Terza categoria Mario Pariota (2.8) e ad una schiera di giocatori molto esperti come Francesco Borrelli (3.2), Luigi Santonastaso (3.3) e Umberto Falanga (3.5). Completano la rosa Sebastiano Cerciello (4.1), Fabio Pepe (4.4) e Carlo Catone (4.6). In questo caso le previsioni portano ad ipotizzare Fireball.

Comments

comments