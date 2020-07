Ieri Bari e Reggiana si sono aggiudicate la qualificazione in finale Playoff di Serie C valida per la promozione in Serie B.

Il Bari ha eliminato la Carrarese grazie ad una vittoria per 2-1 arrivata all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare grazie ad un gol di Simeri.

Con lo stesso risultato la Reggiana ha eliminato il Novara nell’altra semifinale.

La finale si giocherà il 22 luglio alle ore 17.

