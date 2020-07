La finale dei Playoff di Serie C vede la Reggiana trionfare sul Bari di Luigi De Laurentiis e conquista l’accesso alla Serie B.

Il gol vittoria è arrivato al 50′ segnato da Kargbo. La Reggiana torna in Serie B dopo 21 anni dall’ultima volta; per il Bari di Luigi de Laurentiis il ritorno in B si ferma proprio all’ultimo passo, dopo il gol annullatto ad Antenucci per un controllo con il braccio.

