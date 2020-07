Setien Barcellona: “Non mi sento sotto accusa, Messi sul Napoli ha ragione”

In conferenza stampa l’allenatore del Barcellona ha parlato del momento dei catalani e della sfida in Champions contro il Napoli.

“Messi ha detto cose che condivido e altre no, ha ragione quando dice che se giochiamo come abbiamo fatto in alcune partite non andiamo da nessuna parte, ma è anche vero che in altre abbiamo fatto bene e che se giochiamo come abbiamo fatto per esempio contro il Villarreal, dando il nostro meglio, abbiamo tutte le carte in regola per vincere la Champions.

Io non mi sento messo sotto accusa da Messi, magari a volte in momenti di frustrazione si dicono cose che possono essere interpretate male, non bisogna dargli un’importanza maggiore del dovuto.

Incontro con il presidente Bartomeu? È normale che ci siano riunioni di questo tipo. C’è un’inquietudine generale al momento, tutti vogliamo migliorare le cose e durante l’incontro di questo si è parlato: di trovare il modo per cambiare volto in vista della Champions, di unire gli sforzi e assumerci le responsabilità per aver perso la Liga.

Arthur? Ci ha fatto sapere che ha un problema alla caviglia.

Dimissioni? Ho detto sin da subito che cercherò di godermi fino all’ultimo giorno l’essere allenatore del Barcellona, so che non è facile e che ci possono essere rischi e problemi, ma continuo ad allenare con orgoglio, poi certo, ammetto che vorrei essere un po’ più felice di ora”.

Fonte Corriere dello Sport.

Comments

comments