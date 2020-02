Setien in conferenza: “Sarà una partita a viso aperto, il Napoli vive un buon momento”

L’allenatore del Barcellona Quique Setién nella sala stampa del San Paolo ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli.



“Dico ai calciatori che dobbiamo aspettarci la migliore versione dei nostri rivali. In queste partite tutte le squadre devono dare la loro versione migliore. Sarà una partita a fasi alterne, giocata a viso aperto. Hanno fatto bene nei gironi superando avversari di grande blasone e domani daranno la loro versione migliore.

Penso che in realtà si è parlato poco di quello che è successo in passato con Liverpool e Roma. L’atmosfera è positiva, la squadra è ottima e sta vivendo un buon momento proprio come il Napoli. Ho fiducia nel seguire questa linea positiva cercando di mantenere il livello che stiamo dando alla squadra.

Vivrò questa prima partita in Champions con emozione perché il San Paolo è un grande palcoscenico, ricco di storia e di tradizione. Credo che per me non possa esserci un inizio migliore di questo. Spero che ci ricorderemo della partita di domani perché vorrà dire che avremo giocato bene.

Mi sento lusingato per le parole di Gattuso. E’ un grande tecnico e mi ha fatto piacere quello che ha detto sul mio lavoro.

Non so quanti secondi impieghiamo per recuperare palla ma so che vogliamo impiantare delle cose e questo fa parte della nostra crescita. Recuperare subito il pallone è importante perché è meglio avere il pallone che farlo tenere agli avversari. Domani questo potrebbe essere un aspetto importante. L’importante è che domani il nostro lavoro venga tradotto in supremazia sull’avversario e in gol.

Il club è vicino a tutti i contagiati da Coronavirus e speriamo che venga trovata una cura al più presto.

Provo tanto affetto per Fabian e vedo che anche la gente napoletana gli vuole bene. E’ un grandissimo calciatore che è cresciuto tanto e spero che domani non esalti tutte le sue virtù.

Ogni allenatore ha le sue caratteristiche e sfumature. Sia nel caso di Gattuso che nel mio siamo arrivati in situazioni diverse ma entrambi cerchiamo di dare dei concetti che reputiamo validi ai calciatori. Questo è un processo che richiede un po’ di tempo ma per entrambi di vedono i risultati che stiamo dando alle due squadre.

Quello che cerchiamo di fare è sempre cercare la porta che sia con un centrocampista in più o in meno. Questi sono dettagli che influiscono più o meno. Mettere un centrocampista in più può darci più solidità in difesa ma sicuramente noi cercheremo sempre la porta. Il Barcellona ha la forza di provare a fare male all’avversario.

Real? Affrontiamo prima questa partita con molta energia e mentalità sapendo cosa significherà vincere qui a Napoli. Tutte le partite sono importanti e cercheremo di affrontarle con la massima concentrazione possibile.

Do molto valore ai calciatori perché loro fanno la differenza. Il Napoli ha dei calciatori straordinari. Hanno un piano di gioco chiaro perché cercano di uscire sempre da dietro e fare gioco. Ha giocatori adatti a questo tipo di gioco e che hanno risorse e qualità tecniche che possono farti molto male.

Messi e Maradona? Ognuno rimane nel suo contesto. Messi gioca da 15 anni ad alti livelli tutte le partite, questa è la differenza con i calciatori del suo livello. Non abbiamo visto un calciatore così continuo come Leo che continua a fare partita straordinarie come quella fatta anche sabato. Calciatori come Maradona e Crujiff ci hanno affascinato e ci hanno fatto amare questo sport.

Lenglet e Umtiti sono in grande forma. Prenderò una decisione questa notte. Sono due calciatori che si somigliano ma hanno sfumature diverse e non ho ancora deciso chi schierare. Decisioni come queste me le porterò fino alla fine della stagione.”

Comments

comments