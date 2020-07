Setien: “L’anno prossimo mi vedo ancora al Barcellona. Messi? Sta bene”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato nella conferenza stampa in vista della partita di domani contro l’Osasuna.

“Certo, mi vedo allenare il Barcellona il prossimo anno. La realtà è che a volte le mie richieste non vengono soddisfatte, ma dietro c’è un lavoro fatto che è ciò che deve essere valutato, non solo il risultato. Questo è ciò che capisco e che almeno vorrei che fosse valutato. Vedo bene Messi. È vero che non sta realizzando alcuni record in relazione ad altri anni, ma è un calciatore di livello stratosferico. Tutto ciò che possiamo dire su di lui abbiamo già detto. Ho visto solo una partita in equilibrio, dove il pareggio era giusto ed era contro l’Atlético”. (ANSA).

