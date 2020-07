Setien: “Se ci sarò contro il Napoli? Non lo so, ma spero di sì”

Quique Setien in bilico dopo la sconfitta del suo Barcellona contro l’Osasuna che è costata ai catalani la Liga. Ecco le parole del tecnico spagnolo.

“Sappiamo bene che ci sono cose che proprio non vanno e che dobbiamo provare a migliorare, non sono negativo su tutto quanto abbiamo fatto fin qui ma ci sono occasioni che ora non possiamo fallire, come la partita contro il Napoli.

La squadra avrà tempo per riposare prima della Champions, è una cosa di cui avevamo bisogno. Se ci sarò in panchina contro il Napoli? Spero di sì, ma ancora non lo so.

La sconfitta è ingiusta, siamo tristi e frustrati e è assolutamente normale. Forse non avremmo vinto la Liga, ma la sconfitta con l’Osasuna ci ha fatto male. La vittoria del Real Madrid è merito loro così come un nostro demerito”.

Comments

comments