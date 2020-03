Setien sulla possibilità di Barça-Napoli a porte chiuse: “Non è bello”

Quique Setien ha risposto ad una domanda diretta, nel corso della conferenza stampa, relativa alla possibilità di giocare Barça-Napoli a porte chiuse.

Il mister blaugrana ha risposto che non sarebbe bello, dato che gli è già capitato. Di seguito le sue parole:

“Giocare senza pubblico? Mi è già capitato e non è bello. In quell’occasione abbiamo vinto, però fu un po’ triste. La tifoseria è importante, ma dobbiamo seguire le indicazioni delle istituzioni competenti e nel caso faremo quello che servirà, ci sono più importanti di una partita.

Poi Setien si sofferma sulle parole di Klopp relative all’emergenza Coronavirus:

“Credo sia stata una risposta straordinaria. Non so che valore abbia la mia opinione su questo argomento, non capisco le domande su cose che non capisco né so. Dovete chiedere altro.“

