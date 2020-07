Settimana prossimo incontro Napoli-agente Koulibaly: si discuterà del futuro del senegalese

La prossima settimana Fali Ramadani ed i suoi collaboratori saranno a Napoli. Una visita im- portante perché sono diversi gli argomenti sul tavolo da trattare col Napoli.

IL MATTINO – “La questione più complessa da affrontare è quella legata a Kalidou Koulibaly. Ramadani, agenti anche del centrale senegalese, porterà a De Laurentiis i risultati dei sondaggi effettuati presso i principali club che hanno mostrato interesse: scambi di informazione sono in corso, in queste ore, con il Liverpool che vorrebbe affiancare Koulibaly a Van Dijk, il Manchester City che vuole un terzo centrale di livello internazionale, il Manchester United e con l’incognita Newcastle che ancora deve completare il closing con il fondo sovrano saudita. Da non escludere la pista Psg: dopo l’addio di Thiago Silva, Leonardo è ancora a caccia di un centrale.

Finora, però, nessuno è arrivato ad offrire 80-90 milioni, offerte tali da far vacillare De Laurentiis: Ramadani porterà l’istanza di Koulibaly di provare un’ultima grande avventura nella sua carriera, senza fare barricate per l’addio, cer- cando di portare l’asticella della trattativa vicina ai 70 milioni. Solo il City, al momento, ha incalzato Ramadani con un pressing più vivace, anche dopo l’ennesimo infortunio per il centrale John Stones: la strada che porta Koulibaly da Guardiola potrebbe essere quella principale per la cessione.”

