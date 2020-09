Questa sera inizia la stagione del Milan che scende in campo contro lo Shamrock Rovers per una partita valida per i preliminari di Europa League. Queste le formazioni ufficiali.

Shamrock Rovers (3-4-3): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, Mceneff, O’Neill, Farrugia; Byrne, Greene, Burke.

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Salemakers; Ibrahimovic.

