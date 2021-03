Shevchenko elogia l’amico Gattuso: “Sta facendo un bel percorso da allenatore, di lui apprezzo due doti”

L’ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko, attuale commissario tecnico dell’Ucraina, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

In occasione della sfida di questa sera tra i rossoneri ed il Napoli, l’ex Pallone d’Oro ha detto la sua sul match, soffermandosi anche sul tecnico azzurro, il suo amico Gennaro Gattuso: “Paolo (Maldini, ndr) è quasi un fratello e il Milan è il Milan, ma sono molto affezionato a Rino. Sta facendo un bel percorso da allenatore. Certe cose le hai nel Dna: lui ha uno stile tutto suo e ha lavorato tanto per riuscire a fare carriera. Ha fatto molte esperienze diverse e soprattutto non si è mai tirato indietro: queste sue doti, a mio parere, sono da apprezzare”.

