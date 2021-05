L’ex attaccante del Milan Andrij Shevchenko, attuale CT della nazionale dell’Ucraina ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky.

“Ho visto Gattuso, sta facendo benissimo. Ha avuto qualche problema, ma sta facendo un ottimo campionato.

Per Pirlo non è facile in una Juve in transizione, soprattutto per essere la prima panchina.

Pippo Inzaghi ha fatto un buonissimo girone d’andata, ma nel girone di ritorno ha avuto più partite difficili.

L’attaccante che mi somiglia un pochino è Belotti”.

