Si aggiorna dopo stasera la lista delle squadre già qualificate ai Mondiali a Qatar

I prossimi Mondiali di calcio si svolgeranno in Qatar nel 2022. Sarà una Coppa del Mondo senza precedenti, visto che per la prima volta verrà disputata in inverno, dal 21 novembre al 18 dicembre.

Le squadre partecipanti saranno 32. Di seguito, tutte le nazionali già qualificate ai prossimi Mondiali di calcio.

Le squadre qualificate ai Mondiali di Qatar 2022

Qatar (Paese ospitante)

Danimarca (Europa)

Germania (Europa)

Brasile (Sudamerica)

Francia (Europa)

Belgio (Europa)

Croazia (Europa)

Serbia (Europa)

Spagna (Europa)

Le qualificcate ai play-off:

Scozia

Russia

Svezia

Portogallo

Macedonia del Nord

