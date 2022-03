Si avvicina il rush finale di Serie A. Come sono andate le squadre di Spalletti, Pioli e Inzaghi nelle ultime otto?

Il campionato di Serie A si appresta a vivere le sue ultime otto giornate. Un vero e proprio rush finale con Spalletti, Inzaghi e Pioli che se la giocheranno fino all’ultimo.

Una domanda che ci si può porre è quella che riguarda il rendimento delle squadre allenate dai tre tecnici nelle ultime otto giornate di campionato. Nell’andare a controllare questo dato relativo alle due stagioni passate, la particolarità che ne emerge è che il solo Pioli era già allenatore del Milan.

Spalletti e Inzaghi, infatti, sono arrivati solo quest’anno sulle panchine di, rispettivamente, Napoli e Inter. Inoltre l’attuale tecnico azzurro era allenatore dell’Inter nelle sue ultime due stagioni da allenatore prima di fermarsi per due anni. Simone Inzaghi, invece, fino al termine del campionato scorso era l’allenatore della Lazio.

Pioli quello con più punti nelle ultime otto, Spalletti in totale equilibrio, Inzaghi quello che ha fatto peggio

Si è già sottolineato il fatto che si sono prese in considerazione le ultime due stagioni; per quanto riguarda i punti totali conquistati nelle ultime otto giornate delle ultime due stagioni, il dato vede Pioli in testa con 36 punti conquistati.A seguire ci sono Spalletti, con 26 punti, e Simone Inzaghi, che ne ha totalizzati 25.

Nel dettaglio, l’allenatore del Milan ha ottenuto: 20 punti nella stagione 2019/20 con sei vittorie e due pareggi; 16 punti nella stagione 2020/21 con cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. Andando a vedere da vicino Spalletti, invece, ne emerge quanto segue: 13 punti nella stagione 2017/18 con quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte; 13 punti nella stagione 2018/19 con tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. Infine, il rendimento della Lazio di Inzaghi è il seguente: 13 punti nella stagione 2019/20 con tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte; 12 punti nella stagione 2020/21 con quattro vittorie e quattro sconfitte.

Insomma, se per l’attuale tecnico azzurro c’è stato un totale equilibrio nelle ultime otto chi ne esce vincitore è Pioli. L’allenatore rossonero e la sua squadra partono in prima posizione a +3 punti sul Napoli e a +6 sull’Inter in questo rush finale; considerando il rendimento, non è un buon inizio.

Nel concludere, si deve tenere conto che quello che ha insegnato questo campionato è che nulla è ancora deciso e, anzi, tutto può cambiare da un momento all’altro. Una dimostrazione si è avuta con il fatto che Napoli, Inter e Milan si sono alternate nel tenere la testa della classifica.

