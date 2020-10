Si conclude il Calciomercato: il riepilogo degli acquisti più importanti di giornata

Si è appena chiusa la sessione estiva di calciomercato più atipica degli ultimi anni. Riepiloghiamo insieme i colpi più importanti di quest’ultimo giorno.

Il colpo che fa più notizia è senza dubbio quello della Juventus che acquista Federico Chiesa dalla Fiorentina. L’ormai ex calciatore viola prende il posto di Douglas Costa che è tornato al Bayern Monaco. A Firenze ci va, invece, Callejon che resta in Italia dopo l’addio al Napoli.

A proposito di Napoli, quest’oggi è stato ufficializzato l’acquisto di Bakayoko che arriva in prestito per un anno dal Chelsea. La società azzurra ha inoltre venduto Luperto al Crotone, Ounas al Cagliari e Ciciretti al Chievo Verona. Resta fino a Gennaio Arkadiusz Milik in attesa che un club si faccia avanti nella prossima sessione.

La Roma acquista finalmente il difensore che mancava: allo scadere del calciomercato arriva l’ufficialità del ritorno di Smalling in giallorosso. I giallorossi erano in corsa anche per Diogo Dalot che invece ha scelto il Milan. Anche l’Inter ha acquistato un terzino destro: Matteo Darmian dal Parma.

Colpi importanti anche per Verona e Udinese che acquistano rispettivamente Kalinic e Deulofeu. Merita menzione anche il trasferimento dalla Sampdoria al Torino di Bonazzoli.

Spostandoci all’estero, è degli ultimissimi minuti lo scambio Thomas-Torreira tra Atletico Madrid e Arsenal. Il Manchester United ha acquistato Cavani, calciatore svincolato a luglio dal PSG. Il club parigino ha acquistato in quest’ultimo giorno Danilo Pereira e il giovane Moise Kean dall’Everton.

