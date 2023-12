Si è concluso il I memorial di calcio giovanile intitolato ad Alessandro Sacco

Si sono giocati al centro sportivo Arci Scampia di Napoli, le due finali (maschile e femminile) del “I memorial” dedicato ad Alessandro Sacco, il giornalista che tanto amava i ragazzi.

Dopo quattro giorni di gare, si sono svolte le due partite decisive, sia per quanto riguarda il torneo maschile che per quello femminile. Alessandro Sacco, il giornalista a cui è dedicato questo Memorial, ne sarebbe stato orgoglioso. In campo, intorno al suo amato pallone, i giovani. Maschi e femmine, perchè il calcio giovanile e quello femminile erano le sue passioni, perchè credeva nel futuro, perchè lui, come i più giovani, sapeva che i sogni rotolano proprio dietro quella sfera, magari seguendo la linea del fallo laterale… Entusiasmo, sorrisi e voglia di giocare, c’è stato tutto questo a Scampia in questi giorni e l’aggregazione, quella che solo il calcio sa creare, l’ha fatta da padrone. Alla presenza di tanti amici di Alessandro e di tanti appassionati di calcio, questa Prima Edizione del Memorial si può archiviare tra applausi e sorrisi.

A contendersi il titolo, nell’ ultima gara, C. AZZURRO/ARCI SCAMPIA, con questi ultimi che si sono imposti per 1-0 mentre il NAPOLI FEMMINILE ha avuto la meglio sull’ ABATESE per 5-0.

Ad assistere allo spettacolo, l’ex calciatore azzurro, Gianni Improta, i giornalisti Maurizio Nicita, Gianluca Gifuni e Valeria Grasso, Padre Alessandro Gargiulo per il mondo ecclesiastico, Giuliana Tambaro Vice Presidente LND Campania, Eduardo Seno Vice segretario Comitato Regionale Campania. Generosi e precisi nell’organizzazione, come sempre per l’Arci Scampia, Antonio Piccolo e Antonio Mirabella.

L’ appuntamento con i giovani, il calcio, l’Arci Scampia e Alessandro, è fissato per il prossimo anno, per dare ancora la possibilità a chi ama il calcio di vedere all’opera il futuro di questo sport!

