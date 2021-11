Si è fatto tardi troppo presto. Oggi il mondo dello Sport si inchina a Valentino Rossi

Oggi Valentino Rossi ha corso la sua ultima gara in MotoGp e il mondo dello Sport intero si inchina davanti al più grande di tutti.

432 GP corsi in carriera, 372 nella classe regina.

115 vittorie.

235 podi, 199 nella classe regina.

9 titoli Mondiali.

5000 punti nella classe regina.

Basterebbero questi numeri per omaggiare il più grande pilota nella storia delle due ruote.

Un cognome comune per un uomo fuori, dal comune.

Dalle liti con Biagi allo scontro con Marquez e Lorenzo passando per le sportellate con Stoner e Gibernau: decenni di storia che resteranno per sempre impressi nella memoria degli amanti di questo sport e non solo.

Nel weekend Valenciano appena trascorso il Mondo intero si è mobilitato per rendere omaggio a questo campione senza età che oggi ha tagliato il traguardo per l’ultima volta in sella ad una moto.

#GrazieVale l’hashtag che ha unito milioni di tifosi sui profili social in queste ore. Due parole semplice ma che racchiudono l’affetto di bambini, giovani, adulti e anziani che in questi 26 anni hanno gioito grazie alle gesta del dottore.

Sorrisi, sempre, sul suo volto. Anche nei momenti più difficili, anche quando la fatica dell’età cominciava a farsi sentire.

Sorrisi, anche oggi, nel giorno più triste della sua carriera. Ha chiesto gioia ai suoi amici, alla sua compagna Francesca che lo farà diventare papà tra qualche mese.

A tutti Valentino per oggi ha chiesto sorrisi e positività, che poi sono le espressioni più in linea con quello che Rossi è stato in tutti questi anni senza però mai perdere in professionalità. Sì, perché quello che ci resta del Vale pilota, oltre ai numeri impressionanti che abbiamo elencato in precedenza, è la sua straordinaria capacità di aver saputo unire la sua leggerezza ad una serissima professionalità, senza la quale, ci saremmo goduti il suo talento per molto meno tempo.

Rossi c’è! E sarà così per sempre…

#GrazieVale

Comments

comments