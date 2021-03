Si riaccendono i motori – Dopo il lungo stop invernale, questo pomeriggio ripartono i mondiali di Formula 1 e MotoGp.

In Barain riparte il Mondiale di Formula 1 con la Ferrari di Leclerc che, contro le aspettative, riesce a guadagnare la seconda fila in griglia e partirà quarto. Si inizia alle 17.

In Qatar invece si corre su due ruote per il primo gran premio della stagione. Il dottore, Valentino Rossi, passato in Petronas continua a stupire. Partirà quarto. Si inizia alle 19.

