Si risveglia la Lazio con il Genoa e il Parma supera il Torino

Serie A: si sono giocate oggi le ultime due gare della 5a giornata. Genoa-Lazio 0-3; Parma-Torino 2-1
Le pagelle di Milan-Napoli: Il Conte Marx
Designata la sestina arbitrale per Napoli-Sporting
Lutto in casa Napoli: È morto il padre di Romelu Lukaku
Mario Giuffredi:”Marianucci ha sbagliato sul primo gol ma è riuscito a non perdersi. I giudizi si danno a fine anno”.
Juan Jesus dopo il KO con il Milan: “Nelle vittorie e nelle sconfitte, ciò che conta è restare sempre una squadra, uniti per un solo obiettivo. FNS”
Giovanni Di Lorenzo: “Male a inizio gara poi tante occasioni, meritavamo il pareggio”
Antonio Conte a DAZN: “Sui primi due gol a livello di squadra potevamo fare sicuramente meglio”
Antonio Conte: “De Bruyne? Mi auguro fosse contrariato per il risultato, non per altro”
Serie A: Lecce-Bologna 2-2
Live-Milan-Napoli: Napoli accorcia su rigore con De Bruyne. Milan in 10 ma vince (2-1, 3′ Saelemaekers; 31′ Pulisic; 59′ De Bruyne)