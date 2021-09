Si va verso il tutto esaurito allo Stadio Maradona per Napoli-Juventus

L’edizione odierna della Repubblica fa sapere che sarà tutto esaurito lo stadio Maradona in previsione di Napoli-Juventus.

Il quotidiano da sapere che:

“La curva B è esaurita, così come la Tribuna Posillipo. Stanno terminando le scorte pure nell’anello superiore dei Distinti, in curva A e in Tribuna Nisida. Traduzione: il colpo d’occhio sarà imponente e si va verso il tutto esaurito, ovvero i 27mila posti che rappresentano il massimo dell’attuale capienza del Maradona fissata al 50% a causa della pandemia”.

