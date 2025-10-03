Primo Piano

Si va verso Napoli-Genoa: il report degli allenamenti di oggi

Pubblicato il

Dopo la vittoria contro lo Sporting, gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del match di campionato contro il Genoa, domenica alle 18:00 allo stadio Maradona. Il gruppo ha svolto una seduta pomeridiana al SSC Napoli Training Center ed è stato impegnato in un lavoro tecnico-tattico

