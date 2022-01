Siani: “Mertens napoletano dentro, Insigne deve guardare il mare e immaginare l’orizzonte”

L’attore napoletano Alessandro Siani ha rilasciato alcune battute alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

“Per Sacchi il gap del Napoli è questione di mentalità? Credo abbia ragione, ma la mentalità si crea anche vincendo e rafforzando di conseguenza le proprie convinzioni. Un giorno Spalletti sarà chiamato “il profeta di Certaldo”. Sarà lui a dirci se gli anni di Maradona saranno gli unici momenti di successo, o se Luciano resterà nella storia.

Chi lascia Napoli perde qualcosa che non ritroverà mai più in nessun angolo del mondo. Sul palco non ho ancora fatto salire Insigne, ma chissà che non salga prima su un aereo…

A Lorenzo non servono consigli ha solo bisogno di sedersi su un muretto lungo le strade di Napoli e guardare il mare. Così come faceva da ragazzino e capire all’orizzonte cosa poter immaginare. Il tramonto di sicuro è lontanissimo, ma una nuova alba sarebbe la scelta giusta?

Chi mi piace del Napoli? Ciro Mertens che con la sua qualità riesce a fare spesso prestazioni sopra la media.In fondo è napoletano dentro.

Il Napoli è una squadra compatta, ma quando emergono le difficoltà questa compattezza si sbriciola e vengono fuori i difetti come è successo a dicembre. Spalletti dovrà lavorare sulla continuità. In poche parole per noi deve essere settembre tutto l’anno”.

Comments

comments