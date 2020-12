Sibilia a Canale 8: “Nel calcio ci sono danni che vanno oltre il dramma Covid. Basta passi più lunghi della gamba”

Cosimo Sibilia Presidente Lega dilettanti e presidente vicario figc è intervenuto ai microfoni di canale8 nel corso di linea calcio.

Il presidente si è espresso sulla ripresa del calcio dilettantistico auspicando una ripartenza al massimo per gli inizi del nuovo anno.

Su Gattuso “ Mi piace è un bravo allenatore

e tiene unita la squadra. Sarebbe stato perfetto nell’Avellino di mio padre”

“ Con la Roma il Napoli ha giocato molto bene erano tutti carichi, hanno giocato anche per Maradona. Il Napoli è da anni in cima ma per vincere serve qualcosa in più”.

Infine sui problemi del calcio

“Ci sono danni atavici che vanno al di là del dramma covid. Basta passi più lunghi della gamba”.

