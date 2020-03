Sibilia, FIGC: “La Uefa non mette in dubbio Euro 2020. Per le partite in chiaro serve decreto”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Cosimo Sibilia, vicepresidente FIGC e presidente della LND, per parlare dell’emergenza.

Cosimo Sibilia ribadisce che non c’è nessuna comunicazione relativa al rischio per Euro 2020.

“Siamo pronti a dare risposta immediata per il problema che più ci interessa, quello della salute. Il risultato immediato è stato quello di bloccare le partite in Serie D. Europei? Per quanto mi riguarda non sono a conoscenza, non mi risultano posizione inconciliabili secondo quello che sarà la scadenza di giugno prossimo.

Il calendario non è messo in dubbio, al momento non c’è nessuna comunicazione rispetto ad un Europeo a rischio.”

Per quanto riguarda le partite in chiaro, invece, di seguito il suo pensiero:

“La Serie A ha degli impegni con le televisioni. Se c’è un motivo per il quale io molte volte sono orientato a mettere in evidenza le cose della Lega Nazionale Dilettanti per iscritto è proprio per evitare interpretazioni. In un momento difficile bisognerebbe tutti insieme dare un contributo.

Il problema si risolve con un decreto governativo del Consiglio dei Ministri, altrimenti ci sono delle legittime difficoltà.“

Comments

comments