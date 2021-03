Sibilia: “Italiano uno dei migliori sulla piazza. Tamponi Lazio e esame Suarez? Servono risposte certe ed evidenti”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Cosimo Sibilia, Presidente LND.

“Italiano? Sono molto convinto che sia uno dei migliori allenatori su piazza per i risultati che ha conseguito. L’anno scorso andai a vedere Benevento-Spezia e mi resi conto della sua impostazione nuova nel modo di giocare a calcio. Tra gli emergenti probabilmente Italiano è quello che sta ottenendo più risultati. Si sta discutendo giustamente su un allenatore che si è fatto le ossa sui nostri campi in terra battuta nel calcio di base.

Caso tamponi Lazio e caso Suarez? Abbiamo necessità di avere delle risposte certe ed evidenti. E, come ho detto in assemblea federale, abbiamo più volte visto decisioni ribaltate al terzo grado di giudizio. Dobbiamo avere un approfondimento rispetto a quello che c’è ora. Dovremmo raccogliere tutte le sentenze e i precedenti. Serve una riflessione ampia sulla giustizia sportiva, mantenendo però l’autonomia riconosciuta e che deve rimanere.

Nazionale? I risultati raggiunti anche per la qualificazione all’Europeo sono risultati lusinghieri. Potremmo assistere a una qualificazione ai Mondiali che certamente non è semplice ma dobbiamo essere prudenti. Speriamo che la mancata qualificazione degli anni scorsi possa rappresentare un insegnamento. Dove si giocheranno gli Europei? Molto dipenderà dalla curva dei contagi ma credo che con i vaccini e la stagione calda potremmo avere un responsabile ottimismo che però dev’essere suffragato da elementi oggetti. Eccellenza? Si ripartirà dall’11 aprile in poi. Tolta qualche regione ripartirà in tutta Italia, un segnale di normalità”.

