Sibilia risponde a Sarri: “Essere dilettanti nel calcio è un pregio”

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ieri in conferenza stampa rispondendo alla domanda di un giornalista ha detto una frase sui dilettanti non gradita al presidente della Lega Dilettanti Sibilia.

Proprio Cosimo Sibilia ha così risposto a Sarri sul suo profilo twitter.

Lo abbiamo celebrato ricordando la sua carriera di allenatore iniziata con la @LegaDilettanti. Mister #Sarri: essere #dilettanti, almeno nel calcio, non è un’offesa ma un pregio. Quello di fare ciò che si ama. Come i nostri dirigenti, in ogni angolo d’Italia, anche il più remoto. https://t.co/tUQ2Q5NvMs

— Cosimo Sibilia (@CosimoSibilia) August 6, 2020