Sica: “Il Napoli non rischia nulla per Osimhen”

L’ex componente della corte di giustizia d’appello della Figc e Ordinario di diritto privato nonché tra i maggiori esperti di diritto sportivo prof. Salvatore Sica in un’intervista a Il Mattino oggi in edicola ha parlato degli eventuali rischi che correrebbe il Napoli per la trattativa Osimhen se dovesse essere coinvolto nell’inchiesta sulle plusvalenze.

Questo un breve estratto delle dichiarazioni del prof. Sica.

“Partiamo da una premessa: esprimersi su indagini in corso impone prudenza perché non si dispone di tutti gli atti.

Mi pare che il Napoli non avrebbe mai messo su un meccanismo sistematico di utilizzo delle plusvalenze,

addirittura con un rapporto privilegiato con altre società, in una sorta di associazione finalizzata all’alterazione dei dati contabili e finanziari. In questo caso si tratterrebbe di una singola operazione “sospetta” ed in un caso specifico e sempre che si assuma, il che non è scontato, che le plusvalenze della cessione di Osimhen siano fittizie.

Il Napoli al massimo rischierebbe ammenda e diffida. Il Napoli è una società sana e mi sento di escludere che Il Napoli possa essere esposto al rischio delle più gravi sanzioni della penalizzazione di punti o di esclusione dal campionato.

La Juventus è una società quotata in Borsa e questo aggraverebbe l’eventuale illecito e se fosse dimostrata la natura sistematica delle operazioni la questione sarebbe ancor più rilevante. Ma perché possa applicarsi la sanzione più grave occorrerebbe comunque la prova che il tutto è stato fatto per consentire un’iscrizione al campionato altrimenti preclusa dalle risultanze veritiere di bilancio”.

