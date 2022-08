Signori: “In Italia tutti moralisti. Il mondo del calcio è comunque a sé“

Dopo dieci anni, un anno fa, ha ottenuto finalmente l’assoluzione dalla condanna di implicazione nel calcioscommesse, a “La Gazzetta dello Sport” ha parlato Beppe Signori.

“Offerte? Zero assoluto, nonostante abbia

consequito il patentino di allenatore a

Coverciano nel 2010. Purtroppo in Italia siamo tutti moralisti e anche se vieni assolto ti rimane addosso un alone, resti quello che

scommetteva e vendeva le partite. Ma io lo

sapevo. Il mondo del calcio è comunque a sé, quando ne sei fuori per una motivazione come la mia c’è molta paura a farti rientrare, forse in qualche modo do fastidio. Non mi cercano nemmeno dal settore giovanile. Io accetterei qualsiasi proposta con entusiasmo, mica pretendo la Serie A! E di certo non guarderei l’aspetto economico”

