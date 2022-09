Simeone ai media: “Ho sempre sognato giocare la Champions e segnare un gol”

Il calciatore del Napoli Simeone ai microfoni dei media ha così commentato la gara di Champions giocata al Maradona contro il Liverpool.

“A 14 anni ho fatto il tatuaggio di un pallone perché sognavo di giocare la Champions e ho sempre sognato il momento di segnare un gol e baciare questo tatuaggio.

Lo sapevo, me lo sentivo che avrei avuto almeno una occasione per giocare in questa splendida competizione.

Sono felice, ringrazio il mister e i miei compagni, è stata una notte splendida. Battere il Liverpool in questo modo è un segnale di grande forza e unione. E’ una serata che non dimenticherò più.

Papà? Normalmente prima della partita ci chiamiamo. Mi aveva detto che se fossi entrato avrei potuto fare tanto, e così è stato. Ci sentiamo sempre prima della partita, oggi come tutte le altre volte. E lo faremo sempre.

Adesso bisogna solo pensare alla bella notte che abbiamo passato, la bella partita che abbiamo fatto ed è stato emozionante non solo per me ma per tutta la squadra.

Gol allo stadio Maradona? Non si può dire altro. E’ stato emozionante sentire il mio nome, è stato emozionante sentire l’urlo The Champions, mi ha caricato”.

