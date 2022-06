Simeone: “ C’è preoccupazione per il manto erboso del Maradona in seguito ai concerti”

Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e presidente commissione infrastrutture, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“C’è preoccupazione per il manto erboso del Maradona in seguito ai concerti di Joseph Capriati e Vasco Rossi e di quelli in programma tra cui quelli di Ultimo. A noi è costato soldi per fare il manto, non ce l’hanno regalato ed è un peccato vederlo in quelle condizioni, peccato ancora più grave se ce ne siamo accorti e non stiamo intervenendo in tempo. Spero di sbagliarmi perchè le immagini che girano non sono così chiare ma oggettivamente sono palesi le difficoltà del manto erboso. Ben vengano questi eventi, pero’ dispiace perchè va tutelato il patrimonio comunale. Negli altri stadi vengono inserite delle basi che tutelano il manto erboso che deve rimanere in ottime condizioni, quantomeno ce lo devono restituire in ottime condizioni. Speriamo bene, speriamo che ci siano risposte esaustive da parte degli uffici competenti, ci sarà qualche agronomo che ci darà una spiegazione. Io spero di sbagliarmi ma purtroppo le immagini non sono proprio rassicuranti.

Ultimo farà due date allo stadio Maradona, bisogna tutelare un bene e un patrimonio del comune di Napoli. Poi fa bene De Laurentiis ad arrabbiarsi perchè poi la squadra del Napoli deve giocare su un campo che non merita di essere definito un campo di calcio. Speriamo bene, speriamo di intervenire presto”.

Comments

comments