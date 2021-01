In conferenza stampa Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha confermato che la pista spagnola è tramontata per Milik.

Il club spagnolo, infatti, sta trattando con il Lione per Dembélé; l’attaccante andrà all’Atletico in prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni. Di seguito le parole di Simeone in merito:

“Ancora non è confermato, ma siamo in fase avanzata. Ora penso alla partita di domani e quando Dembélé sarà con noi ne parlerò.“

