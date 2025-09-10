Simeone( Consigliere Comune di Napoli) Ecco cosa manca al Maradona per l’Europeo

Comune di Napoli, il cons. Simeone: “La candidatura di Salerno per Euro 2032 un tiro mancino da parte del presidente della Regione. Manca un’ultima cosa per avere il torneo a Napoli. Nuovo stadio a Poggioreale? Tanti problemi, vi spiego…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli:

“La candidatura di Salerno per Euro 2032 è stato un tiro mancino da parte del presidente della Regione, ma va bene così. Napoli resta al centro del progetto Euro 2032 in Campania, poi il tempo sarà galantuomo.

I paragoni la nostra città li fa con città come Parigi e New York, soprattutto come brand. Con tutto il rispetto per gli amici salernitani, non ci paragoniamo a città come Salerno.

Poi ogni Sindaco è libero di candidare la propria città come ospitante di Euro 2032, ci mancherebbe.



Cosa manca per Napoli ad Euro 2032? Manca il gol (ride, ndr).

Dobbiamo essere nominati dalla UEFA e da lì partiremo con il piano definitivo per rimettere in sesto il Maradona.

Intanto siamo partiti in autonomia con i fondi comunali per riaprire il terzo anello.



A breve è prevista poi la fumata bianca per lo stadio nella zona del Caramanico, noi siamo sempre disponibili a collaborare.



Ribadisco, il tempo sarà galantuomo anche su questo.



Problemi nuovo stadio del Napoli?



Vedo enormi difficoltà per realizzare lì lo stadio, ma lo dico esprimendo semplicemente la mia opinione.

Serve il giudizio del tavolo tecnico per procedere.



La zona del Caramanico ha tante realtà che sono difficili da spostare e adeguare, come il Centro Direzionale e la cittadella della Giustizia.



Poi ci sono anche le tante realtà mercatali.



Noi rispettiamo l’iniziativa di un privato come De Laurentiis e altro non possiamo fare.

Al momento, però, siamo ancora alle chiacchiere”.

