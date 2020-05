Simeone: “Messi avrebbe potuto giocare con Maradona, anche con Ronaldo no”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid squadra già qualificata ai quarti di finale di Champions League dopo aver eliminato il Liverpool, ha partecipato a un’iniziativa della federcalcio argentina e ha parlato anche della ipotetica convivenza in campo tra Messi e Maradona.

“Se mi chiedete la differenza fra Messi e Maradona dico che Leo è una macchina da gol e Diego rappresenta l’essenza del calcio argentino. In campo avrebbero benissimo potuto giocare insieme. Aggiungere anche Cristiano Ronaldo? Sarebbe complicato: la squadra si troverebbe con dei “buchi” in campo. Dico sempre che se uno non corre, va bene. Se due non corrono, è difficile. Se non lo fanno in tre, diviene impossibile.

Ci sono giocatori che hanno talento, ma non capiscono quanto sia importante impegnarsi in campo e essere concentrati. Il calcio è come la boxe perché devi sapere quando è il momento di attaccare.

All’Atletico, conosciamo perfettamente i nostri pregi e difetti e si è visto nella sfida ad Anfield. Sapevamo che potevamo fare del male al Liverpool e abbiamo aspettato il momento giusto”.

