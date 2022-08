Simeone: “Un onore e una responsabilità essere qui. Nella mia mente c’era solo il Napoli”

Giovanni Simeone, nuovo attaccante del Napoli, si è presentato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Napoli, la città degli argentini, Maradona, Diaz Bertoni..cosa significa per te?

“Per me è un onore, una responsabilità sapere che ci sono stati tanti argentini qui a Napoli. Sono felice, per me è una cosa unica, ogni giorno vorrò dimostrare come sono fatti gli argentini”.

Sorteggio Champions..e se capitasse l’Atletico Madrid?

“Ora non ci penso, tutte le squadre sono forti. Penso a domenica a ai tre punti importanti per il campionato per il Napoli” .

Sulla maturità ed esperienza in Italia.

“Mi sono sempre rialzato dopo i momenti difficili questa è stata la mia forza. Ho fatto esperienza sono cresciuto ogni giorno cercherò di migliorarmi.

Ho sempre dato tutto nelle squadre dove ho militato e continuerò a farlo lottando per i miei compagni mi farò trovare sempre pronto anche qui.

Ho avuto tante possibilità di poter scegliere ma in mente avevo solo Napoli so che farò bene qui so che potrò migliorare.”

Dove può giocare il Cholito?

“Mi metto a disposizione del mister e della squadra per me va bene tutto .

Mio padre è molto contento, gli argentini guardavano sempre il Napoli di Maradona è un sogno per ogni argentino, molto bello sentire questo.”

Soluzioni in campo e lunga trattativa

“Mi sono allenato tanto mi sento bene fisicamente non ho giocato partite e ho bisogno di calcio ma già ieri mi sono sentito bene entrerò nella dinamica della squadra e mi farò trovare pronto.”

Quanto è forte questo Napoli

“Sono molto bravi ! Devo capire le dinamiche degli allenamenti e il modulo. Hanno molta qualità.”

Squadra con cambiamenti

“Appena sono arrivato volevo allenarmi con la squadra. Importanti i due risultati positivi anche per la gente. Ho tanta voglia di dimostrare di fare bene.”

Convocazione mondiali

“Ho Voglia di entrare tra i convocati se faccio bene qui a Napoli e gioco avrò la possibilità di poter entrare in nazionale.”

Obiettivo stagionale

“Per me stare qui è una realtà fare gol è un grosso desiderio è poco che sono qui ma ce la metterò tutta sono sempre a disposizione della squadra”.

Giocare la Champions cosa significa?

“Il mio sogno da bambino. Ho un tatuaggio sulla Champions per me essere in una squadra che gioca la champions è importante

Ho scelto Napoli perché so che qui posso fare un salto di qualità.”

“Ora devo imparare il Napoletano..non sarà facile ma ci proverò”.

Valeria Grasso.

