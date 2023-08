Simeone: “Vincere uno scudetto qui proprio come Maradona è qualcosa che non dimenticherò mai. Amo la vita di quartiere. Fare la spesa sempre nello stesso posto, andare dal solito gelataio”

Nell’edizione odierna de La Repubblicato ha parlato il giocatore del Napoli Giovanni Simeone.

Il rapporto con la gente è autentico: «Mi ha dato tanto, come io spero di fare sempre. C’è stata una condivisio ne totale di quello che ho provato io quando ho realizzato il sogno che avevo sin da bambino. Ma il rapporto con Napoli era già cominciato. Noi e i napoletani siamo davvero simili, nei comportamenti e nei gesti.

Dopo la vittoria dello scudetto non avevo proprio dubbi. Ho pensato di unirmi anch’io ai caroselli , poi ho ritenuto opportuno evitare. Ma col cuore c’ero.

Sul suo murale ai Quartieri: «Sono andato a vederlo dopo la vittoria dello scudetto. Conosco l’artista che lo ha realizzato, un mio connazionale. È stato un grande onore. E ovviamente poi sono andato a trovare Diego. Vincere uno scudetto qui proprio come lui è qualcosa che non dimenticherò mai.

Amo la vita di quartiere. Fare la spesa sempre nello stesso posto, andare dal solito gelataio. Con mia moglie Giulia non abbiamo mai perso que- sta abitudine.

A 21 anni sono arrivato in Europa inseguendo il mio sogno

Poi ho capito di essere pronto per Napoli. Se fosse per me, resterei sempre, ma ovviamente so che dipende dai risultati.

Scudetto? Lo abbiamo vinto con 16 punti di vantaggio, non siamo stati certo una sorpresa. E abbiamo ancora fame. Il gruppo è forte, Garcia è molto motivato. E poi abbiamo grandi giocatori. Osimhen è tra i migliori centravanti d’Europa, Kvaratkshelia ha un talento straordinario. Ma io ho un debole per Zielinski:r ha una qualità assoluta. Lo vedi in allenamento. Lui deve creare, al di làdiungolodiunassist»

Comments

comments