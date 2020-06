Simm’ d’o Sud. Video – Mister Gattuso testimonial della sua Calabria

View this post on Instagram

Hai vinto tanto nella tua carriera perchè sei forte e preparato, e continui a farlo perchè sai di calcio.È bene sottolinearlo subito per quelli che confondono l'umiltà e non la riconoscono come una virtù. Ieri li ho visti i tuoi occhi fissi oltre le gradinate vuote, oltre i palazzi di città in cerca di strade sterrate e campi polverosi di paese… Tu appartieni veramente al cuore,al sentimento, e non al palcoscenico. Ecco perchè in nessun altro posto al mondo come a Napoli (che a' sape tutto o' munno ma nun sanno a' verità)sarai amato di più. @gattuso.official #calabresianapoli #calabria #calabriadaamare #condottierogreco #napoli #napolicalcio #sscnapoli #forzanapoli #partenopei #ultrasnapoli #naples #napolinstagram #napolinelcuore #calcionapoli #napoletani #calabresi