Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo Napoli-Inter: la sua squadra è di nuovo capolista

Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti dopo il match al Maradona, vinto per 3-0

Così Inzaghi: “Prova di forza sono molto soddisfatto. I primi 20 minuti gli avversari ci hanno messo in difficoltà poi però siamo rimasti in partita, dopo il primo gol abbiamo continuato a fare una ottima prestazione, ho fatto i complimenti ai miei. Siamo alla 14a partita sappiamo che il percorso è lungo. Bisogna guardare non alla classifica ma alla prestazione. Oggi siamo contenti, in questo stadio mai stato facile. Mazzarri non parlerà per gli episodi arbitrali? Non ho ancora rivisto nulla. Andiamo avanti ognuno per la propria strada”

