Simonelli (presidente Lega calcio) parla del suo rapporto con De Laurentiis

Conferenza stampa del presidente Simonelli al termine dell’assemblea di Lega, nel corso della quale ha parlato anche del rapporto con De Laurentiis

“De Laurentiis?

Con il presidente del Napoli ho un ottimo rapporto che si è chiarito dopo quel misunderstanding

quando aveva fatto quel contenzioso che non doveva fare, tant’è che lo aveva ritirato prima che andasse in discussione.

Ci eravamo già chiariti, ci sentiamo ogni volta che c’è bisogno.

È una persona molto esperta, le cose che dice le tengo sempre in considerazione.

Sicuramente avere vicino le proprietà è un valore aggiunto, è un dialogo che porto avanti anche singolarmente visto che sento non solo i presidenti ma anche le proprietà sui temi importanti.

Sarebbe carino ogni tanto fare un forum delle proprietà, anche se non è facile perché quando ero andato negli USA a febbraio avevo cercato di fare un incontro ma non siamo riusciti a farlo.

Devo dire però che quasi tutte le società, pur possedute da proprietà straniere, sono guidate da top manager italiani”.

Fonte Calcio e finanza

Comments

comments