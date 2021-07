Sindaco Castel di Sangro: “Tutto pronto per l’arrivo del Napoli, Green Pass necessario per gli allenamenti”

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Siamo pronti ad accogliere il Napoli, stiamo completando gli ultimi allestimenti con i banner e gli interni del Palasport.

Green Pass? Anche al Patini servirà per assistere agli allenamenti, bisogna capire le modalità tecnologiche per non accogliere i tifosi in maniera approssimativa.

La data del 5-15 agosto non è semplicissima da organizzare perché coincide con ferragosto ed ovviamente con l’esodo dei turisti che vorrebbero maggiore tranquillità per passare le vacanze.”

Comments

comments