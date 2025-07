Sindaco di Castel di Sangro:”Tutto pronto! Un consiglio per i tifosi”.

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli:

“Abbiamo degli indicatori che ci lasciano intendere che le presenze supereranno quelle delle scorsi ritiri.



Sarà il miglior ritiro d’Europa.



Compleanno Conte?

I fuochi non sono più una sorpresa, ma non dico troppo per riservare un po’ di suspense. Nella giornata di giovedì gli faremo una sorpresa.

Quest’anno ci hanno richiesto l’utilizzo di tutti e tre i campi in erba e li abbiamo resi tutti e tre prestanti. La palestra sarà libera, ma senza attrezzi.

Il teatro più elegante sarà il Palasport che ospiterà il trofeo ed un grosso led wall.

I tifosi troveranno diversi cartelloni per le aree di parcheggio, sarà impossibile non parcheggiare.

Calendari degli allenamenti?

C’è un dato evidente, nelle domeniche si giocano le amichevoli più un allenamento col Sorrento.



Gli altri giorni gli allenamenti sono a porte aperte, ma per i sabati ci sarà molto afflusso e per avere più libertà di scegliersi il posto è meglio vedere gli allenamenti dal lunedì al giovedì.



Parcheggi per i bambini disabili? C’è un ingresso speciale che saranno al coperto. Abbiamo anche diversi parcheggi per i disabili. Tutta l’area del Palasport sarà caratterizzata da giochi per i bambini. L’arrivo della squadra è previsto per il pomeriggio di mercoledì prossimo”.

