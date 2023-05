Sindaco Dimaro: “Già programmati i festeggiamenti per lo Scudetto a Dimaro, ci saranno tante sorprese. Dopo un’estate di fischi, ci sarà un’estate da applausi…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro. Le sue dichiarazioni.

“C’è stata una grande festa Scudetto anche qui. Il popolo del Trentino non è abituato a fare molti festeggiamenti, ma abbiamo seguiti l’exploit e la vittoria del Napoli con una grandissima emozione. Noi siamo meno scaramantici, quindi ne eravamo sempre stati convinti. Un anno fa la squadra ed il presidente venivano fischiati a Dimaro. Oggi è una grande soddisfazione rivalersi di tutti, per fortuna passione e lavoro servono a far cambiare idea agli scettici. Il primo ritiro da campioni di Italia? Sarà una gran bella stagione, i festeggiamenti continueranno anche durante il ritiro. Non posso raccontarvi ancora nulla, stiamo già lavorando e programmando tutto. Ma sarà una grande sorpresa per i tifosi, non possiamo svelare nulla (ride ndr)… Le date del ritiro? Siamo lì, dal 14 al 25 luglio, poi aspettiamo l’ufficialità da parte del Napoli. Ci sono tanti aspetti ancora da delineare, gestionalmente e burocraticamente. Speriamo di regalare qualche piccola sorpresa anche alla stessa squadra campione di Italia, poi per noi sarà una grande emozione. E’ un orgoglio avere i nostri amici di Napoli dopo lo Scudetto. Dopo un’estate di fischi, sarà un’estate di applausi”.

