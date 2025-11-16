Tennis

Sinner trionfa alle ATP Finals

Splendida finale alle ATP Finals tra Sinner e Alcaraz

Trionfa Sinner in due set 7-6 7-5

