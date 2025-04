Situazione del Napoli tra corsa Scudetto e recupero giocatori

Situazione del Napoli tra corsa Scudetto e infortuni – il punto di Massimo Ugolini su Sky Sport

“Non tutti i mali vengono per nuocere. Il concetto rappresenta una forzatura, ovvio, soprattutto se il mal(e) di pancia, ha tolto dalla disponibilità di Conte uno dei giocatori più in forma, cioè McTominay. Eppure, il ritorno al 4-3-3, questa volta – appunto – per necessità e non per scelta, ha restituito al Napoli le certezze smarrite nell’ultimo periodo.

La risposta sul campo, soprattutto nel primo tempo contro il Milan, ha sgombrato definitivamente dai dubbi che il Napoli non potesse competere fino al termine della stagione per il primo posto. C’è però una ‘conditio sine qua non’ posta da Antonio Conte in conferenza stampa, cioè che tutti gli effettivi siano a disposizione. La conditio è la condizione (fisica), cioè il ritorno al top della forma dei giocatori più rappresentativi. Perché i novanta minuti contro il Milan hanno probabilmente messo a nudo il vero limite della squadra. Una rosa che nelle seconde linee non è ancora all’altezza dell’Inter. La differenza però c’è, chiaramente leggibile nel tabellino dei marcatori, Arnautovic e Frattesi per l’Inter, Politano e Lukaku per gli azzurri. A Milano decisive due riserve, a Napoli due prime scelte.

In poche parole, il gap tra le due squadre è definito dalla profondità della rosa, la qualità delle cosiddette seconde scelte. La differenza sta tutta qua, e non è cosa di poco conto. Per questo motivo recuperare i cosiddetti ‘titolarissimi’ sarà fondamentale per le ultime otto partite di un campionato ancora aperto. Poi, a giugno, occorrerà rinnovare il guardaroba, migliorandone la qualità. Ma questo è un altro discorso, che inevitabilmente sarà determinante per capire il futuro di Conte sulla panchina azzurra. Argomento fino ad ora sempre dribblato dal diretto interessato. Comprensibile, considerando l’importanza della posta in palio. Eppure, appare chiaro che per un futuro ancora insieme la ‘conditio sine qua non’ dovrà essere una convergenza totale sul progetto, a cominciare dal mercato”.

