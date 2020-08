Situazione Milik: De Laurentiis infuriato per la telefonata di Pirlo, nuova offerta alla Roma nello scambio con Under

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla della situazione relativa al futuro di Arkadiusz Milik, obiettivo di mercato di Juventus e Roma.

Sembrerebbe che nelle ultime ore ci sia stata una telefonata di Pirlo al calciatore in cui gli è stato detto di pazientare e di non accettare altre offerte. Questo episodio ha fatto infuriare De Laurentiis che ora non ha alcuna intenzione di cedere l’attaccante polacco ai bianconeri.

L’intenzione del Napoli è quella di chiudere l’affare con la Roma che include anche Cengiz Under. L’ultima proposta dei giallorossi è uno scambio che includeva anche il giovane Riccardi più i soldi incassati dal passaggio di Dzeko alla Juventus. Nelle ultime ore è arrivata la controproposta del Napoli che chiede Under più un conguaglio di circa 20 milioni.

