Situazione Ospina: pochissime possibilità di rientro anticipato

Dopo l’infortunio di Meret tiene banco in casa Napoli la data del rientro in Italia di David Ospina.

Ricordiamo che Ospina, così come tutti i calciatori sudamericani che giocano in Europa, rischia di saltare la terza giornata di campionato a causa dei tre turni che dovrà giocare con la Colombia validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Le possibilità di un rientro anticipato in Italia dell’estremo difensore azzurro sono pochissime se non addirittura inesistenti data comunque l’importanza dell’impegno che attende la Colombia che nell’ultimo turno affronterà il Cile. Nel frattempo, però, il Napoli è in contatto con la Federazione Colombiana per organizzare il volo di rientro di Ospina.

Come anticipato già questa mattina da 100×100 Napoli, Ospina non sarà in Italia prima della mattina di Sabato 11 Settembre giorno della sfida con la Juventus in programma alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona.

