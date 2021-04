Skriniar: “Scudetto? Prima arriverà e meglio sarà”

Il difensore centrale dell’Inter, Milan Skriniar, è stato intervistato ai microfoni di Sky. Queste alcune sue dichiarazioni.

“Sicuramente questo vantaggio è importante per tutta la squadra, lavoriamo per arrivare sempre più in alto possibile e ci alleniamo con un grande atteggiamento. Stiamo facendo bene. Conte ogni giorno ci dice che non dobbiamo guardare a niente ma dobbiamo lavorare e affrontare al meglio ogni avversario, senza fare calcoli. Non siamo solo in tre a difendere, ma tutta la squadra. Il merito è anche di centrocampisti e attaccanti. È importante poi avere giocatori forti in attacco che tengono la palla e che fanno tanti gol. Gli faccio i complimenti anche per come ci aiutano. Se possiamo pronunciare la parola scudetto? Pensiamo a una partita alla volta. Prima arriverà e meglio sarà”.

